Son Dakika Haberleri: Terör Propagandasından Ceza Alan Hdp'li Tutuklandı

Terör Propagandasından Ceza Alan Hdp'li Tutuklandı

56 dakika önce

Samsun'da "silahlı terör propagandası yapmak" suçundan yargılandığı mahkemece hapis cezası alan 1 şahıs, polis ekiplerince yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör Propagandasından Ceza Alan Hdp'li Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da "silahlı terör propagandası yapmak" suçundan yargılandığı mahkemece hapis cezası alan 1 şahıs, polis ekiplerince yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı mahkemece 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan HDP meclis yedek üyesi olduğu öğrenilen S.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen S.K., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:25 Kaynak: İHA

Samsun, Halkların Demokratik Partisi, 3. Sayfa
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