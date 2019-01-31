Terör Propagandasından Ceza Alan Hdp'li Tutuklandı
56 dakika önce
Samsun'da "silahlı terör propagandası yapmak" suçundan yargılandığı mahkemece hapis cezası alan 1 şahıs, polis ekiplerince yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun
'da "silahlı terör propagandası yapmak" suçundan yargılandığı mahkemece hapis cezası alan 1 şahıs, polis ekiplerince yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı mahkemece 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan HDP
meclis yedek üyesi olduğu öğrenilen S.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen S.K., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:25 Kaynak: İHA
HDP'nin Aday Tanıtım Toplantısında Skandal! Terör Örgütünü Öven Marş Okundu, Ölen Teröristler İçin Saygı Duruşunda Bulunuldu
Çocukların Uçan Tekmeli ve Yumruklu Kavgası Kamerada!
Kuyumcudan Altın Çalan Genç Kadın, Yakayı Ele Verdi
Ayağı Kalorifer Borusu ile Duvar Arasında Sıkışan Miniğin İmdadına, İtfaiyeci Abileri Yetişti