Terör Propagandasından Gözaltına Alınan 11 Kişi Adliyede
2 saat önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medyada terör propagandası yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde sosyal medyada terör propagandası yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medyada PKK/PYD terör örgütü propagandası yapan şahıslara jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Kırsal mahallelerde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Jandarma
karakolunda işlemleri tamamlanan şahıslar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam sürüyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:45 Kaynak: İHA
Dilencilerin Topladıkları Paraları Gizlediği Yer Görenleri Şaşkına Çevirdi
NBA'de Nets, Cavaliers'ı 3 Uzatmada Yendi
Avrupa'ya Mülteci Alınacağı Yalanı Binlerce Suriyeliyi Derneğin Kapısına Yığdı
Köpek Kediyi Parçaladı, Vicdansız Kadın Sadece İzledi