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Terör propogandası yapmakla suçlanan 'Barış Akademisyeni' Tuna Altınel, 9 ay sonra beraat etti
6 saat önce
Fransa'da bir konferanstaki konuşması sebebiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla Türkiye'de yargılanan Lyon Claude Bernard Üniversitesi (Lyon 1) Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Tuna Altınel, davanın üçüncü duruşmasında beraat etti
Fransa'da bir konferanstaki konuşması sebebiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla Türkiye'de yargılanan Lyon Claude Bernard Üniversitesi (Lyon 1) Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Tuna Altınel, davanın üçüncü duruşmasında beraat etti.
Barış bildirisine imza atan kişilerden biri olan Altınel, 11 Mayıs'ta pasaportundaki tahdidi kaldırmak için gittiği Balıkesir'de gözaltına alınmış 81 gün cezaevinde kaldıktan sonra 30 Temmuz'da görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:56
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