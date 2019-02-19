Son Dakika Haberleri: Terör Rotasını Belirlemek İçin Artık Her Yolcu Kaydedilecek

Terör Rotasını Belirlemek İçin Artık Her Yolcu Kaydedilecek

1 saat önce

BELÇİKA, yıl sonunda yolcu kimlik bilgilerini uluslararası otobüs ve tren yolculuğunda da kaydetmeye başlayacak.

Terör Rotasını Belirlemek İçin Artık Her Yolcu Kaydedilecek, System.String[]
BELÇİKA, yıl sonunda yolcu kimlik bilgilerini uluslararası otobüs ve tren yolculuğunda da kaydetmeye başlayacak. Terörle mücadele ve büyük suçlara karışanların izlenmesi çerçevesinde Belçika'da yolcuların kimlik bilgilerinin kaydedilmesi uygulaması tren ve otobüs seferlerini kapsayacak şekilde geçen yıl genişletilmişti. Belçika makamları, otobüs ya da tren aracılığıyla Avrupa ülkeleri arasında yolculuk yapmak için bilet almak isteyen kişilerden kimlik bilgilerini talep ederek, terör eylemine katılacak olanların izlediği rotayı belirlemesinde yardımcı olmayı amaçlıyor.

UYUŞTURUCU, TERÖR, ÇOCUK KAÇIRMA

Yolcu Bilgi Birimi (BelPIU) tarama hizmetini içeren kriz merkezinden Yves Stevens, "Kayıt sistemi, havayolu şirketlerinde geçen yıl uygulandı. Demiryolları ve karayolları taşımacılığına da uyarlanması için hazırlıklar sürüyor. Eurostar demiryolu şirketi ile Felix otobüs şirketi deneme projelerine başladı bile. Sistem yıl sonuna kadar tüm uluslararası tren ve otobüs şirketlerinin sistemlerine aşamalar halinde eklenecek. Bu sistem sayesinde, uyuşturucu kaçakçıları, teröristler veya farklı suçlar işleyen kişileri güvenlik güçlerine bildirilmesi mümkün olacak ve yaz mevsimi boyunca birçok çocuk kaçırma eylemi engellenmiş olacak" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:40 

Avrupa, Belçika, Güncel
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