Terör Sadece Ülkemizden Temizlenmiyor, Sınırlarımızdan da Temizleniyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Alçak, hain, kalleş ve gözünü kırpmadan kadın, çocuk demeden insanları öldürebilen bir terör ve şiddet zihniyeti adete bir kanserin hücresinin vücuttan temizlendiği gibi ülkemizden temizleniyor. Sadece ülkemizden temizlenmiyor, sınırlarımızdan da temizleniyor." dedi.



Tanıtım ve Medya Başkanları Bölge Toplantısı'nda konuşan Ünal, AK Parti'nin kurulduğundan bu yana bu coğrafyada yaşayan herkes için canla başla çalışan, güçlü bir siyasi parti ve millet hareketi olduğunu söyledi.



Bu coğrafyanın ve toprakların insanlık tarihi üzerinde çok büyük bir etkisinin bulunduğunu aktaran Ünal, bin yıldan beridir bu topraklar üzerinde burada yaşayan her bir topluluğu bu coğrafyanın bir parçası ve kaderdaşı olarak gördüklerini, dolayısıyla AK Parti olarak bu topraklara ait her değeri korumaya, yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.



Bölgede yaşanan her krizin ve savaşın çözümü için ortaya bir irade koyduklarını vurgulayan Ünal, acının, gözyaşının, ölümün kol gezdiği coğrafyada barışı, düzeni, kardeşliği, huzuru yeniden tesis etmek ve inşa etmek için çalıştıklarını aktardı.



Suriye'nin Suriyelilere ait olduğunu, Suriye'nin kaderinin Suriye'de yaşayanların belirlemesi gerektiğini vurgulayan Ünal, "10 bin, 5 bin kilometre öteden gelip burada birileri Suriye'nin kaderine müdahale edemez." ifadesini kullandı.



Suriye'de sözde terör mücadele noktasında bazı şehirlerin yıkılıp viraneye döndürüldüğünü dile getiren Ünal, Türkiye'nin ise Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla sivil halka dokunmadan, şehrin tarihi boyutuna zarar vermeden bir şehrin terörden, teröristten nasıl temizlendiğini dünyaya gösterdiğini vurguladı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, şöyle konuştu:



"Rakka'da taş üstünde taş koymadılar. Ama DEAŞ'ı oradan çıkaramadılar. Anlaşıp öyle çıkarmak zorunda kaldılar. Ama biz Afrin'de halka zulmeden ve maalesef bizim bütün sınır güvenliğimizi tehdit eden, Türkiye'ye dönük terör saldırıları düzenleyen PKK'nın uzantısını, Afrin'den temizlendik. Şu anda Afrin'de gerçek anlamda bir hak yönetimi, halk meclisi ve şehrin kendisini yönettiği yeni bir yönetim anlayışı şekillendi. İnsanlar güvenli, huzurlu, rahat."



"Bu topraklarda huzur, güven istiyoruz"



Bu topraklarda huzur, güven, barış ve kardeşlik istediklerini, bu yönde adımlar attıklarını aktaran Ünal, "Birileri kendisi gibi düşünmeyenlere şiddet, baskı ölüm, infaz uygulamasın istiyoruz. Biz şehirlerimizde insanlar özgürce yaşasınlar, gece geç saatlere kadar özgürce dolaşsınlar istiyoruz. Hakkari'nin, Tuncel'in, Şırnak'ın, Cizre'nin, Silvan'ın, Sur'un elhamdülillah kaderi değişti. Gece geç saatlere kadar gençler sokaklarda, caddelerde, alışveriş alanlarında huzurlu ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Birileri tarafından tehdit edilmiyorlar, dağa çıkarılmaya zorlanmıyorlar. Birileri evinize gidip çocuğunuzu dağa çıkaracaksınız diyemiyorlar artık." değerlendirmesinde bulundu.



"Alçak, hain, kalleş ve gözünü kırpmadan kadın, çocuk demeden insanları öldürebilen bir terör ve şiddet zihniyeti adete bir kanserin hücresinin vücuttan temizlendiği gibi ülkemizden temizleniyor." diyen Ünal, "Sadece ülkemizden temizlenmiyor, sınırlarımızdan da temizleniyor. Biz Suriye'ye sessiz kalamayız. 910 kilometre sınırımız var. Siz Suriye'de bir terör koridoru oluşturacaksınız. O terör koridordan Türkiye'yi tehdit edeceksin. Biz de buna sessiz kalacağız." ifadesini kullandı.



Sınırda Türkiye'ye dönük terör tehdidi oluşturan bütün yapıları temizlediklerini, temizlemeye devam edeceklerini altını çizen Ünal, insanların sokakta, mahallede huzurlu, güvenli, refah içerisinde özgürce yaşamasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.



Dünyanın hiçbir yerinde terörün, teröristin, şiddetin, şiddet çağrısının özgürlükle isimlendirilemeyeceğine dikkati çeken Mahir Ünal, dünyanın hiçbir ülkesinde bunlara asla taviz verilmediğini dile getirdi. Ünal, şöyle konuştu:



"Kadın ve çocuk haklarından, özgürlükten, demokrasiden, barıştan bahsedeceksiniz. Ondan sonra kadınlar dağa çıkarılacak infaz edilecek. Örgüt içi infazlardan bahsetmeyeceksiniz. Çocuk yaşta zorla dağa çıkarılan eline silah tutuşturulan o masum yavrulardan bahsetmeyeceksiniz. Sizin gibi düşünmediği, terör hevesinize destek olmadığı için insanları katledeceksiniz. Ondan sonra utanmadan kalkıp demokrasiden, barıştan özgürlükten bahsedeceksiniz. Özellikle şunun alını çizerek söylüyorum. HDP'nin tek bir siyasi amacı vardır. PKK terör örgütünün döktüğü kanı demokrasi, barış ve özgürlük gibi söylemlerle perdelemektir."



Siyasetin bir irade işi olduğunu, HDP'nin bir siyasi iradesini bulunmadığını anlatan Ünal, "HDP'nin özgür bir iradesi var mı? Siyaset yoluna inanıp HDP'ye oy veren vatandaşların iradesini mi yerine getiriyorlar yoksa Kandil'den şiddetle, terörle kalbi, beyni taşlaşmış terör baronlarının emirlerini yerine getiriyorlar? Oradan talimat veriyorlar, 'CHP ile ittifak yapılmasında fayda vardır' diye. Geçen gün dağdaki bir terör baronu televizyona açıklama yapıyor. Kiminle ittifak kuracaklar, kiminle birlik olacaklar ona varıncaya kadar talimat veriyorlar. Biz AK Parti olarak siyaseti, insanımızın evinde, sokağında, mahallesinde, ilçesinde huzur ve güven içerisinde yaşaması ve hayatını özgür bir şekilde sürdürmesi için yapıyoruz." dedi.



Toplantıya, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Genel Merkez Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ve partililer katıldı.

