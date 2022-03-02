Terör saldırılarındaki ölüm oranları en çok Mozambik'te düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Terör saldırılarındaki ölüm oranları en çok Mozambik'te düştü

02.03.2022 13:34
Terör saldırılarındaki ölüm oranları en çok Mozambik'te düştü

Dünya genelindeki terör saldırılarında ölüm oranlarındaki en fazla düşüşün Mozambik'te kaydedildiği bildirildi.

Dünya genelindeki terör saldırılarında ölüm oranlarındaki en fazla düşüşün Mozambik'te kaydedildiği bildirildi.

Küresel Terörizm Endeksi 2022 raporuna göre, Hint Okyanusu'ndaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te terör saldırılarında 2020'de 507 kişi hayatını kaybederken, 2021'de bu sayı 93'e geriledi.

Terör saldırılarında ölüm oranlardaki düşüşün Ensar'us Sunna terör örgütüne karşı yürütülen başarılı mücadelenin sonucu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu rakamla Mozambik, terör saldırılarındaki ölüm oranlarında 2017'den bu yana en düşük rakamı kaydetti.

800 binden fazla kişi yerinden oldu

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve SADC misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.

Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti Son dakika haber: Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti

Mozambik, Terörizm, Afrika, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör saldırılarındaki ölüm oranları en çok Mozambik'te düştü - Son Dakika


Son Dakika
13:25 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya 3 gün önce Boğazlardan 4 gemi geçirmek istedi, rica ettik, vazgeçtiler!
13:23 Rus heyetine Ukraynalıların cevabı sert oldu! El bombalarıyla kaçtılar
13:12 ABD'li kanal CBS News İstanbul'u Yunan toprağı gibi gösterdi! Gelen tepkiler sonrası özür diledi
13:11 Florida'da hız yaptığı için polise yakalandı, Putin'i suçladı: Meğer nükleer savaştan kaçıyormuş!
13:06 Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran aşkını ilan etti!
13:04 Rusya adına 3 üst düzey isimden açıklamalar! Peskov, Şoygu ve Lavrov konuştu! Üçü de savaş sürecek dedi!
12:52 Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında rekor yükseliş! Yüzde 60 arttı
12:46 Ukrayna'dan kaçan insanların ilk tercihi Lviv! Herkes Lviv'e gitmek istiyor ama şehirde barınacak yer kalmadı
12:33 PKK terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'dan Putin'e destek: Ukrayna hükümeti yaptıklarının bedelini ödüyor
12:06 Aynur Aydın'dan "Mastürbasyon yapma sıklığın ne?" sorusuna cevap: Mutluysam sık yapıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 13:40:28. #1.11#
SON DAKİKA: Terör saldırılarındaki ölüm oranları en çok Mozambik'te düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement