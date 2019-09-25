Terör saldırısı - Belediye ekiplerinin patlamanın meydana geldiği alanda temizlik çalışması
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Adana'da polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda, bir polis ile çevrede bulunan 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:16 Kaynak: AA
Adana'da polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda, bir polis ile çevrede bulunan 4 kişi yaralandı. Belediye ekipleri de patlamanın meydana geldiği alanda temizlik çalışması yaptı.
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