Son Dakika Haberleri: Terör saldırısı - Belediye ekiplerinin patlamanın meydana geldiği alanda temizlik çalışması
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Terör saldırısı - Belediye ekiplerinin patlamanın meydana geldiği alanda temizlik çalışması

29 dakika önce

Adana'da polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda, bir polis ile çevrede bulunan 4 kişi yaralandı.

Adana'da polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda, bir polis ile çevrede bulunan 4 kişi yaralandı. Belediye ekipleri de patlamanın meydana geldiği alanda temizlik çalışması yaptı.

Terör saldırısı - Belediye ekiplerinin patlamanın meydana geldiği alanda temizlik çalışması

Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:16 Kaynak: AA
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