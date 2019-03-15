Son Dakika Haberleri: Terör Saldırısı Demeyi Bile Hafif Buluyorum"

Terör Saldırısı Demeyi Bile Hafif Buluyorum"

1 saat önce

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Cuma Buluşmaları programına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı ilişkin, "Saldırganın silah ve şarjöründe yazan yazıların hemen hepsi Türk İslam tarihine atıf yapıyor.

Terör Saldırısı Demeyi Bile Hafif Buluyorum
Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Cuma Buluşmaları programına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı ilişkin, "Saldırganın silah ve şarjöründe yazan yazıların hemen hepsi Türk İslam tarihine atıf yapıyor. Ben bu olaya 49 kişinin hayatını kaybettiği bir terör saldırısı demeyi bile hafif buluyorum." dedi.

MTTB Genel Merkezi'ndeki etkinlikte, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, gençlerle bir araya geldi.

Kaptaner, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Yaşanan bu olay bir tesadüf değil. 18 Mart'ın yıl dönümüne denk gelmesinin Müslümanlara ve özellikle Türklere bir mesaj verdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Olayın profesyonelce tasarlanan bir terör saldırısı olduğuna dikkati çeken Kaptaner, "Saldırganın silah ve şarjöründe yazan yazıların hemen hepsi Türk İslam tarihine atıf yapıyor. Ben bu olaya 49 kişinin hayatını kaybettiği bir terör saldırısı demeyi bile hafif buluyorum." şeklinde konuştu.

Kemal Kaptaner, Türk toplumunun dünyanın en çok insani yardım yapan, her yerde, her dinden ve ırktan mazlumun yardımına koşan bir millet olduğunu vurgulayarak, " Türkiye'ye ve Müslümanlara yönelik bu zamana kadar çok sayıda organize terör saldırıları yapıldı. Ancak bu olay bizlere 'titre ve kendine gel' demelidir. Bu bir meydan okumadır." dedi.

Tarihimizden bizlere kültürel ve siyasi miras kaldığını aktaran Kaptaner, şunları söyledi:

"Bir asır evvel Avustralya'dan ve Yeni Zelanda'dan Çanakkale'ye gelip savaşanlar anzaklardı. Bundan 104 sene sonra yine bir Avustralya vatandaşının Yeni Zelanda'da savunmasız Müslümanlara saldırması asla tesadüf olamaz."

Gençlere geleceğe ilişkin tavsiyelerde bulunan Kaptaner, gençlerden aşağılık kompleksi ya da kibre kapılmadan gerçekçi bir vizyonla hadiseleri değerlendirmelerini istedi.

Kaptaner, hayal gücünün önemine de vurgu yaparak, "Büyük vizyonlar ve hedefler edininiz. Atalarımızın sahip olduğu, vizyon koydukları hedef Kızılelma'ydı. Bizim de bu ülküye devam etmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Kültür AŞ'nin gençlere ve çocuklara yönelik projelerinin devam ettiğini belirten Kaptaner, "İstanbul'un Muhafızları" projesinin çocuklarda İstanbul sevgisi ve bilinci oluşturduğunu dile getirdi.

Programın ardından yazar Mehmet Nuri Yardım, Kaptaner'e "Edebiyatımızın Güleryüzü" isimli kitabını hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:34 Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milli Türk Talebe Birliği, Yeni Zelanda, Güncel
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