Terör saldırısı olayıyla ilgili 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Terör saldırısının ardından başlatılan operasyon kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13 Mayıs 2020 tarihinde saat 16.10 sıralarında transit marka araçla merkez ilçe Çağlayan Jandarma Karakol Komutanlığı önleyici kolluk devriyesi esnasında Çağlayan-Karatuş köyü arasında yolun sağ tarafına yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu bir asker hafif şekilde yaralanmıştı.

Erzincan 'ın Çağlayan beldesi yakınlarında 10 gün önce meydana gelen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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