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Terör saldırısı - Vali İdris Akıbıyık - HAKKARİ

45 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "Terör örgütüne gerek yurt içinde gerek yurt dışında ciddi darbe vuruluyor.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "Terör örgütüne gerek yurt içinde gerek yurt dışında ciddi darbe vuruluyor." dedi.
Akbıyık, Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğu, iki askerin de yaralandığının öğrenilmesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesine geçti.
Akbıyık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada iki jandarmanın şehit olduğunu, ikisinin de hafif yaralandığını anımsattı.
Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Akbıyık, şunları söyledi:
"Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Terör örgütüne gerek yurt içinde gerek yurt dışında ciddi darbe vuruluyor. İnşallah son terörist kalmayıncaya kadar mücadele devam edecek. Operasyonlar aralısız devam ediyor."
Akbıyık'a, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.
Terör saldırısı - Vali İdris Akıbıyık - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:01 Kaynak: AA
PKK, Hakkari, Güncel
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