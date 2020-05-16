Terör saldırısına ilişkin soruşturmada bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Erzincan'da askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen ve bir askerin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Çağlayan-Karatuş köy yolunda 13 Mayıs'ta meydana gelen ve bir jandarma personelinin hafif yaralandığı terör olayı ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden U.Y. ve F.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Erzincan Adliyesi'ne çıkarılan şüphelilerden U.Y, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.