DİYARBAKIR - Terör saldırısında bacağı kopan kişinin ameliyatla ağrı pili takıldı - Son Dakika

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde terör örgütü PKK tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu sol bacağını diz altından itibaren kaybeden 68 yaşındaki İbrahim Karahan'a operasyonla ağrı pil takıldı.

Hastanede ameliyatı yapılan Karahan, 1994 yılında Şırnak- Siirt yolunda traktörüyle seyir halindeyken terör örgütü PKK tarafından yola döşenen mayının patlatılması sonucu sol bacağını diz altından itibaren kaybetti.

Türkiye'deki faklı illerdeki hastanelere tedavi görmesine rağmen ağrısı bir türlü dinmeyen Karahan, son olarak Diyarbakır Gazi Yaşarğil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Burada hastanın durumunu değerlendiren doktorlar, hastaya ağrı pili takılmasına karar verdi. Bir saat süren başarılı ameliyatın ardından hastaya 'ağrı pili' takıldı.

Hastanın ameliyatını yapan doktorlardan Algoloji Uzmanı Fahrettin Kırçiçek, yaptığı açıklamada ilk önce hastaya geçici ağrı pili taktıklarını, sonuç almaları durumunda 10 gün sonra kalıcı ağrı pili takacaklarını söyledi.

Hastanın Şırnak'tan geldiğini ve 28 yıl önce mayına basması sonucu sol diz altından ayağını kaybettiğini anımsatan Kırçiçek, ağrının dinmesi için daha önce yüksek doz ilaç kullandığını belirtti.

Kırçiçek, şunları konuştu:

"Önce algolojik bazı girişimler uyguladık. Yanıt alamamamız üzerine hastaya ağrı pili uygulamaya karar verdik. Ağrı pili uygulaması ameliyathanede yaklaşık bir saat süren bir işlem. Başarısız bel cerrahisi dediğimiz geçmeyen bel ve bacak ağrılarında, damar tıkanıklığına bağrı ağrılarda ve bu şekilde fantom ekstermite tarzı dediğimiz kopma sonrası gelişen uzuvlardaki ağrılarda kullandığımız bir işlem. Hastamıza da bu işlemi uyguladık, çok büyük olasılıkla fayda göreceğini düşünüyoruz. Şu an geçici pil aşamasındayız, hastamızın gördüğü faydaya göre yaklaşık 10 gün sonra kalıcı pile geçeceğiz. Sonra da 20-25 yıl pilin üstünde kalmasını düşünüyoruz."

Algoloji Uzmanı Dr. Özlem Mercan da ağrı pilinin tedavilerde yanıt alamayan hastalara uygulandığını söyledi.

Hastanın ameliyatının başarılı geçtiğini aktaran Mercan, şunları kaydetti:

" Daha az olarak işte buradaki hastamız gibi uzuv kayıplarına da uyguladığımız oluyor. Ağrı pili, hemen her hastaya takılabilecek bir prosedür değil. Öncesinde daha farklı işlemler uygulayıp en son aşamada ağrı pili gerek görüyorsak onu uyguluyoruz. Ameliyathanede bir saatlik bir prosedürle gerçekleştirdik işlemi. Şimdilik hastamız iyi. Bir hafta yada 10 gün kadar taktığımız pil içeride kalacak, eğer fayda görürse, ağrısının azaldığını hastamız ve biz ikna olursak kalıcı pil takacağız"

Ameliyat sonrası konuşan İbrahim Karahan ise başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bir çok hastanede tedavi görmesine rağmen ağrısının kesilmediğini söyledi.

Karahan," Tüm ağrı merkezlerine gittim ağrım kesilmedi. Antalya'ya, Ankara'ya, İstanbul'a gittim ama ağrım kesilmedi. Bana dediler fantom ağrısıdır, ancak böyle devam edeceksin. 28 yıldır bu ağrıyı çekiyorum. 3 ay önce buraya müracaat ettim, bana iğne vurdular, iğneyle de geçmedi ağrım. Şimdi Allah razı olsun pil taktılar." şeklinde konuştu.