Terör saldırısında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi - Son Dakika
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Terör saldırısında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

6 saat önce

Somali'de geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Kaplan (48), Denizli'de düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Terör saldırısında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi, System.String[]

Somali'de geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Kaplan (48), Denizli'de düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Kaplan'ın babası Hulusi Kaplan, oğlunun ölümünde çalıştığı firmayı suçlayarak, oğlunun çok para vaadiyle kandırılıp yurt dışına götürüldüğünü ve sigortasız çalıştırıldığını iddia etti.

Geçtiğimiz hafta sonu Somali'nin başkenti Mogadişu'da vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda 80 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda ölenlerden biri olan Denizlili Mehmet Kaplan'ın dün getirilen cenazesi sonrası bugün cenaze töreni yapıldı.

Merkezefendi ilçesi Hilal Camii'nde öğlen namazını müteakip gerçekleştirilen törene Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, protokol üyeleri katıldı. Kaplan'ın cenaze namazını İl Müftüsü Mehmet Aşık kıldırdı. Müftü Aşık, cenaze namazında Kaplan'ın rızkını kazanmak için gittiği gurbette hayatını kaybettiğini, bu yüzden de şehit sayıldığını söyledi.

Kaplan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu kılınan cenaze namazı sonrası memleketi olan Denizli'nin Honaz ilçesinde toprağa verilmek üzere gönderildi.

"BABAM BENİM ÇINAR AĞACIM"

Kaplan'ın oğlu Hulusi Kaplan, babasının kendisi için adeta bir çınar gibi olduğunu kaydederek, "Bizler için gitmişti, bizim için gitmişti, çok iyi bir insandı sevenlerini görüyorsunuz. Çok iyi bir insandı yüce Rabbim de onu çok seviyormuş ki şehit olmayı nasip etti. Böyle bir babanın oğlu olduğum için gurur duyuyorum. Şu anda da gurur duyuyorum. Babam benim çınar ağacım. Meyve vermese dahi onun gölgesi yeter, onun gölgesi yeter. Şehitler ölmez" dedi.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YER"

Torunu ile aynı ismi taşıyan Kaplan'ın babası Hulusi Kaplan ise oğlunun çalıştığı şirkette sigortasız olarak yurt dışına götürüldüğünü öne sürerek şunları söyledi:

"Ekmek parası için cenazesi geldi. Sözün bittiği yer. Burada işi vardı ama gittiği firma öyle bir yere insanları paraya boğarak, kandırarak gönderiyor. O firma halen aynı öyle millete 14 bin TL maaş verip kandırıp gönderiyor. Geçen gün cenazemize gelen bir vatandaş gidecekmiş ama bizim olaydan sonra gitmeyeceğini söyledi."

(İHA)

Mehmet Kaplan, Denizli, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:25 Kaynak: İHA
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