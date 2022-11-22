Terör saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan'ın hayalini annesi açıkladı: Babasına özenip tır şoförü olmak istiyordu - Son Dakika
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Terör saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan'ın hayalini annesi açıkladı: Babasına özenip tır şoförü olmak istiyordu

22.11.2022 12:38

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyinden dün atılan roket-havanlar sebebiyle yaşamını yitiren 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın annesi Dilan Karataş terörü lanetledi. Karataş, minik Hasan'ın arabalara çok meraklı olduğunu ve babası gibi tır şoförü olmak istediğini belirtti.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/ PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden dün atılan roket-havanlar nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın annesi Dilan Karataş terörü lanetledi. İlçe merkezindeki Okul Caddesi'nde yer alan 3 katlı evin 2. katına isabet eden roket-havan, evde bulunan küçük Hasan'ı hayattan kopardı.

"OĞLUMA DOYAMADIM"

Olayın şokunu yaşayan anne Dilan Karataş, oğlu Hasan'a doyamadığını söyledi. Eşi Zeki Karataş'ın tırlarının bulunduğunu ve hayatının önemli bölümünü yollarda geçirdiğini anlatan Karataş, oğlunun da babası gibi tır şoförü olmayı hayal ettiğini belirtti.

Terör saldırısında ölen küçük Hasan'ın hayalindeki mesleği annesi açıkladı: Babasına özenip tır şoförü olmak istiyordu

"BABA TIR ŞOFÖRÜ OLACAĞIM DERDİ"

Konuşurken gözyaşlarına boğulan acılı anne, şunları kaydetti: " Oğlum, 'Baba tır şoförü olacağım' derdi. Ben de 'Yok annem, sen oku' derdim. Benim oğlum, kendi kendine kartondan kitaplık düzdü. Bütün kıyafeti dolapta kaldı. Sabah kalktı ekmeğe gitti, kamyonuyla oynadı. Babasından akülü araba istedi. Ciğerim yandı. Yavruma bunu yapanların, yaşattıklarını yanına koymasın. Yavrumu benden aldılar, karşılığını misliyle versinler. Ciğerimi yaktılar benim yavrumu benden aldılar."

Terör saldırısında ölen küçük Hasan'ın hayalindeki mesleği annesi açıkladı: Babasına özenip tır şoförü olmak istiyordu
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Terör saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan'ın hayalini annesi açıkladı: Babasına özenip tır şoförü olmak istiyordu - Son Dakika

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