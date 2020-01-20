Terör saldırısında raydan çıkan vagonlar kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terör saldırısında raydan çıkan vagonlar kaldırıldı - Son Dakika

Terör saldırısında raydan çıkan vagonlar kaldırıldı

6 saat önce

Terör saldırısında raydan çıkan vagonlar kaldırıldıELAZIĞ'ın Palu ilçesinde, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu raydan çıkan vagonlar, bulundukları yerden kaldırıldı.

Terör saldırısında raydan çıkan vagonlar kaldırıldı

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu raydan çıkan vagonlar, bulundukları yerden kaldırıldı.

İlçedeye bağlı Burgudere köyü Masala mevkisinde 30 Temmuz 2016'da yük treninin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyının infilak etmesi sonucu raydan çıkan 5 vagonun kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ve Devlet Demir Yolları görevlilerince yapılan çalışmayla raydan çıkan vagonlar vinçle bulundukları yerden kaldırılarak, saldırının izi silindi.

Terör saldırısında raydan çıkan vagonlar kaldırıldı

Palu, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yola inen domuz sürüsü görenleri hayrete düşürdü
Son dakika: "Toprak Dede" olarak bilinen TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti Cinayet işlemeyi reddeden kişiye sütyen giydiren "Döner Kardeşler" adlı suç örgütüne yönelik dava başlıyor Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 17:41:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Terör saldırısında raydan çıkan vagonlar kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]