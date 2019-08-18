Son Dakika Haberleri: Terör saldırısında şehit olan 3 polis için mevlit okutuldu
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Terör saldırısında şehit olan 3 polis için mevlit okutuldu

49 dakika önce

Elazığ'da 3 yıl önce İl Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen terör saldırısında şehit olan 3 polis için mevlit okutuldu.

Elazığ'da 3 yıl önce İl Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen terör saldırısında şehit olan 3 polis için mevlit okutuldu.
İzzet Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, mevlit okundu, dua edildi.
İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, 18 Ağustos 2016'da emniyet binasına düzenlenen hain saldırıda şehit olanlar için mevlit okuttuklarını söyledi.
Hain saldırının üçüncü senesinde olduklarını belirten Cangül, şunları kaydetti:
"Bugünü unutmamak bizler için çok önemli. O gün üç şehidimiz vardı. Terör örgütleri ile sonuna kadar aynı disiplin ve kararlılıkla mücadele edeceğiz. Son terörist kalana kadar PKK, FETÖ, DEAŞ gibi örgütlere karşı mücadele vereceğiz. Bu milletin bu devletin özüne kasteden bütün terör örgütleri ile mücadelemiz devam edecek."
Mevlit programına Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
PKK'lı teröristlerce 18 Ağustos 2016'da İl Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polis şehit olmuş, aralarında sivillerin de bulunduğu 217 kişi yaralanmıştı.
Elazığ, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:57 Kaynak: AA
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