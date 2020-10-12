Terör saldırısında sol bacağını kaybeden gazi, sporla hayata tutundu - Son Dakika

Terör saldırısında sol bacağını kaybeden gazi, sporla hayata tutundu

12.10.2020 13:35
Terör saldırısında sol bacağını kaybeden gazi, sporla hayata tutundu, System.String[]

ELAZIĞ'da 15 yıl önce PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayına basması sonucu sol bacağını diz üstünden kaybeden gazi Uzman Jandarma Çavuş Recep Variyenli (37), Kayseri'de kick boks sporuyla hayata tutundu.

ELAZIĞ'da 15 yıl önce PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayına basması sonucu sol bacağını diz üstünden kaybeden gazi Uzman Jandarma Çavuş Recep Variyenli (37), Kayseri'de kick boks sporuyla hayata tutundu.   Elazığ'ın Alacakaya ilçesindeki Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı'nda 15 yıl önce Uzman Jandarma Çavuş olarak görev yapan Recep Variyenli, görev sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayına basması sonucu sol bacağını diz üstünden kaybetti. Gazi olan Variyenli, memleketi Kayseri'ye geldi. 2 yıl süren tedavinin ardından 2007 yılında Variyenli'ye protez bacak takıldı. Gazi Variyenli iyileştikten sonra küçük yaşlarda başladığı kick boks sporuna yöneldi. 10 yıldır bu sporu yapan Variyenli, şehirde ve Türkiye genelinde çeşitli dereceler elde etti. Yaşadığı süreci anlatan Variyenli, "Olaydan sonra önce Elazığ Askeri Hastanesi'nde, sonrasında da Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 2 ay süren tedavinin ardından Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedaviye gönderildim. Burada protez kullanma, hayata adapte olma gibi eğitimler aldım. 1993 ile 2002 yılları arasında kick boks yapmıştım. Ulusal alanlarda ve il bazında bir çok derecem vardı. 'Protez ile bu spora devam edebilir miyim" diye düşünüyordum. Kick boks Milli Takım Başantrenörümüz ve 25 senelik dostum Mehmet Altun devreye girdi. Burada milli takımda yer alan kardeşlerimle çalışıp spor alanında ilerlemeye odaklandım" diye konuştu."GAZİ ARKADAŞLARA ÖRNEK OLMAM GEREKTİĞİNİ FARKETTİM"

Kick boksta yaptığı hareketleri görenlerin şaşırdığını kaydeden Variyenli, 'Yurt dışında protez eğitimi alırken de bu hareketleri yaptığımda bir çok kişinin ağzı açık kaldı. Bu arada ilk eklemli protez kullanan gazi benim. Ben hayata Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları sayesinde adapte oldum. Spora devam etmem gerektiğini ve oradaki gazi arkadaşlara örnek olmam gerektiğini fark ettim. Protezi atarak 'ben yürüyemem' diyen arkadaşlarımdan beni görüp spora başlayanlar var. Ben de Kayseri'de geleceğin şampiyonları ile çalışıyorum. Onlar da beni görüp daha şevklendiklerini söylüyorlar. Buradan onlara da seslenmek istiyorum; 'Önce inanç, sonra azim, sonra çalışma başarıyı getiriyor. Ay yıldızlı bayrağı ben dağlarda dalgalandırdım, sizler de ringlerde dalgalandırıp dünyanın en güzel istiklal marşını dünyaya dinletmelerini istiyorum' ifadelerini kullandı.


Terör saldırısında sol bacağını kaybeden gazi, sporla hayata tutundu
Terör saldırısında sol bacağını kaybeden gazi, sporla hayata tutundu
Terör saldırısında sol bacağını kaybeden gazi, sporla hayata tutundu
Terör saldırısında sol bacağını kaybeden gazi, sporla hayata tutundu
Terör saldırısında sol bacağını kaybeden gazi, sporla hayata tutundu
Terör saldırısında sol bacağını kaybeden gazi, sporla hayata tutundu

Kick Boks, Kayseri, Elazığ, Gazi, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Terör saldırısında sol bacağını kaybeden gazi, sporla hayata tutundu - Son Dakika Spor

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