Son Dakika › Güncel › Terör saldırısında yaralanan gümrük personeli şehit oldu - Son Dakika
Terör saldırısında yaralanan gümrük personeli şehit oldu
6 saat önce
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak sınır kapısında servis aracına yapılan roketli saldırıda yaralanan gümrük personeli Özgür Kavastan şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:05 Kaynak: İHA
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak sınır kapısında servis aracına yapılan roketli saldırıda yaralanan gümrük personeli Özgür Kavastan şehit oldu.
Gürbulak sınır kapısında görevli personeli taşıyan servis aracına yönelik yapılan saldırının ardından aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki Özgür Kavastan dün Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kavastan şehit oldu. Şehidin cenazesi işlemlerin ardından memleketi Mersin'e gönderilecek.
Bölgede operasyonların devam edildiği belirtildi.
(Özge Bozo/İHA)
Son Dakika Miray Daner'den "Ölü askerlerin isimleriyle dolu hikayeniz olacak" diyen kişiye sert cevap İdlib şehidinin tabutuna bırakılan Bozkurt isimli oyuncak köpek duygulandırdı Son dakika: TBMM İdlib oturumu, Genel Kurul'un katılımıyla başladı Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı