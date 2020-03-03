Terör saldırısında yaralanan gümrük personeli şehit oldu - Son Dakika
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Terör saldırısında yaralanan gümrük personeli şehit oldu

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak sınır kapısında servis aracına yapılan roketli saldırıda yaralanan gümrük personeli Özgür Kavastan şehit oldu.

Terör saldırısında yaralanan gümrük personeli şehit oldu, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak sınır kapısında servis aracına yapılan roketli saldırıda yaralanan gümrük personeli Özgür Kavastan şehit oldu.

Gürbulak sınır kapısında görevli personeli taşıyan servis aracına yönelik yapılan saldırının ardından aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki Özgür Kavastan dün Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kavastan şehit oldu. Şehidin cenazesi işlemlerin ardından memleketi Mersin'e gönderilecek.

Bölgede operasyonların devam edildiği belirtildi.

(Özge Bozo/İHA)

Doğubeyazıt, Gürbulak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:05 Kaynak: İHA
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