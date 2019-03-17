Son Dakika Haberleri: Terör Saldırısında Yaralanan Türk Vatandaşı Saniyelerle Kurtuldu

Terör Saldırısında Yaralanan Türk Vatandaşı Saniyelerle Kurtuldu

1 saat önce

Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan Mustafa Boztaş, bacağına aldığı ilk kurşundan sonra caminin penceresini eliyle kırarak kaçtığını belirterek, "2-3 saniye geç kalsaydım ölmüştüm." dedi.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan Mustafa Boztaş, bacağına aldığı ilk kurşundan sonra caminin penceresini eliyle kırarak kaçtığını belirterek, "2-3 saniye geç kalsaydım ölmüştüm." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:31 Kaynak: Youtube

Yeni Zelanda, Genel
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