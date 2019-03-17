Terör Saldırısında Yaralanan Türk Vatandaşı Saniyelerle Kurtuldu
1 saat önce
Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan Mustafa Boztaş, bacağına aldığı ilk kurşundan sonra caminin penceresini eliyle kırarak kaçtığını belirterek, "2-3 saniye geç kalsaydım ölmüştüm." dedi.
Yeni Zelanda
'daki terör saldırısında yaralanan Mustafa Boztaş, bacağına aldığı ilk kurşundan sonra caminin penceresini eliyle kırarak kaçtığını belirterek, "2-3 saniye geç kalsaydım ölmüştüm." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:31 Kaynak: Youtube
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