Terör Saldırısından Gasilhaneye Sığınarak Kurtuldu - Chrıstchurch

RECEP ŞAKAR/ TEVFİK DURUL - Yeni Zelanda'nın güneyinde bulunan Christchurch kentindeki Nur Camisi'ne yapılan terör saldırısından caminin gasilhanesine sığınarak kurtulan Sudanlı Saeyd Yasin İmam, "Şoktaydım, ne yapacağımı bilemiyordum. 'Öleceğim ve öleceksem de dışarı çıkarak değil burada öleceğim' diye düşündüm." dedi.



Christchurch kentindeki iki camide 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırıları sırasında Nur Camisi'nde bulunan dehşet anlarının tanığı 33 yaşındaki İmam, vahşi terör saldırısı sırasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.



Caminin tuvaletine gittikten yaklaşık 5 dakika sonra silah sesleri duymaya başladığını belirten İmam, tuvalet kapısının önünde birinin vurularak yere düştüğünü gördüğünü söyledi.



İmam, kapıyı kapatarak tuvaletten gasilhane bölümüne geçtiğini ifade ederek "Ağır silahla ateş edildiğini duydum. Dışarı çıkmam tehlikeli olurdu çünkü kaç kişinin ateş ettiğini bilmiyordum o anda. Silah sesleri her yerden geliyor gibiydi." diye konuştu.



O esnada geçirdiği şok nedeniyle ne yapacağını bilemediğini anlatan İmam, "Öleceğim ve öleceksem de dışarıda değil, burada öleceğim' diye düşündüm. 15 dakika orada kaldım. Sesler kesildiğinde yavaş yavaş dışarı çıktım ve kimse yoktu. Kaçmaya başladım. Ana caddeye çıktım. Hayatım kurtulmuştu. Daha sonra polis ve ambulans geldi." ifadelerini kullandı.



"Dışarı çıksam nasıl hayatta kalırdım?"



İmam, teröristin saldırı sırasında müzik dinleyip dinlemediğini duymadığını söyleyerek "O sırada dışarı çıkmak zorundaydım ama dışarı çıksam nasıl hayatta kalırdım? Çünkü çıkarsam öleceğimi biliyordum." ifadesini kullandı.



Bu esnada camiye beraber geldikleri kız kardeşi ve eniştesinin hayatından endişe ettiğini belirten İmam, "Enişteme ulaşamadım ve kız kardeşimi aradığımda telefonu açtı. 'Kocan nasıl?' diye sordum. Ağlıyordu. 'Camide' dedi. Somalili arkadaşlarım öldü. Bazıları ağır yaralandı. Eniştem kurtuldu, o hayatta." dedi.



İki Etiyopyalı arkadaşının yaralandığını, bunlardan birinin halen yoğun bakımda olduğu bilgisini paylaşan Saeyd Yasin İmam, "Çok sayıda arkadaşım vuruldu. Somalili üç arkadaşım hayatını kaybetti." diye konuştu.



Olayın tanığı İmam, yaşadığı dehşet dolu dakikaları hafızasından silemediğini dile getirerek şöyle devam etti:



"Olay gününden beri uyuyamıyorum. O anda caminin içinden 'La ilahe illallah' ve 'Allahuekber' sesleri geliyordu. Silah sesleri her yerdeydi. O yüzden çıkmadım. Vurularak ölen ilk kişiyi gördükten sonra kapıyı kapattım ve geri durdum. Dışarı çıkarsam nasıl hayatta kalabilirdim? Gasilhanede 15 dakika sakladım. Silah sesleri, caminin her köşesinden geliyor gibiydi. O anda kaç kişi olduklarını bilmiyordum. Silah sesleri her yeden geliyordu."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

