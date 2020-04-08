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"Terör saldırısının hesabını mutlaka verecekler"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kulp'taki terör saldırısına ilişkin, "Mücadelemiz yurt içinde, yurt dışında devam ediyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kulp'taki terör saldırısına ilişkin, "Mücadelemiz yurt içinde, yurt dışında devam ediyor. Bunların hesabını mutlaka verecekler" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ayrıca, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında, İdlib yakınındaki M4 karayolunda üçüncü Türk-Rus ortak devriyesinin yapıldığını bildirdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:50 Kaynak: İHA
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