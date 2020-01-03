Terör saldırısının üzerinden 12 yıl geçti, acısı hala dinmedi - Son Dakika

Diyarbakır'da terör örgütü tarafından 2008 yılında bir dershanenin önünde düzenlenen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden veli ve öğrenciler anıldı.



Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından 3 Ocak 2008 günü askeri servis aracının geçişi sırasında bir dershane önünde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 6'sı öğrenci 7 kişi hayatını kaybetti. Bombalı saldırının 12'inci yılında hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde düzenlenen anma programına olayda çocuğunu kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Prof. Dr. Feysel Taşçıer, kamu kurum müdürleri, olayda yaralananlar, hayatını kaybedenlerin aileleri ve öğrencilerin arkadaşları katıldı.



" Türkiye'de en çok insan hakları diyen insanlar PKK sevicileridir"



Olayda çocuğunu kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, PKK üzerinden siyaset yapan malum partinin çocuklar üzerinden siyaset yapmayı bırakmak zorunda kalacağını söyledi. Eronat, "Bir şey hissetmiyoruz, çünkü donduk, o günde takılı kaldık. Ama bir umudumuz var, bu şehirde artık katliamların olmayacağına inanıyoruz. Bu anma törenlerini neden yapıyoruz, bugün Türkiye'de en çok insan hakları diyen insanlar PKK sevicileridir. PKK'nın çocuklarımız üzerinden yaptığı katliamları göstermek için bu anma törenlerini yapıyoruz. PKK sadece bu çocukları şehit ederek eylem yapmıyor, PKK 12 yaşındaki çocukları da dağa kaçırıyor. Bugün İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre PKK'nın elinde 12-14 yaş arasında 210 çocuk var. Ama PKK bu saatten sonra o çocukları kullanamayacak. PKK üzerinden siyaset yapan malum parti de çocuklar üzerinden siyaset yapmayı bırakmak zorunda kalacak. Amaç her eve bir acı bırakmak, bizim çocuklarımızı katlederek bize acı bırakmak, diğer çocukları dağa kaçırarak onların ailelerine acı bırakmak. Aile kavramını yok ediyorlar, kadınlara acı çektiriyorlar. İnsan hakları diyenlerin insan haklarının en kıymetli değeri olan yaşam hakkına nasıl saldırdıklarını göstermek için anma töreni yapıyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından patlamanın meydana geldiği yere karanfiller bırakıldı.



Anma töreni okunan dua sonrası sona erdi. - DİYARBAKIR