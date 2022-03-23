Terör şehidi eğitimcinin adının okulda yaşatılması ailesini gururlandırdı - Son Dakika

Diyarbakır'da 29 yıl önce Çınar Milli Eğitim Müdürü iken PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Mehmet Mecit Yalçın'ın isminin bir okula verilmesi, ailesi için gurur vesilesi oldu.

Çınar ilçesinde 5 Ağustos 1993'te terör saldırısı sonucu şehit olan Yalçın'ın adı, merkez Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'ndeki bir liseye verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, şehidin öğretmen oğlu Mehmet Asım ve gelini Aylin Yalçın, "Şehit Mehmet Mecit Yalçın Anadolu Lisesi"ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Küçükali, AA muhabirine, okula adını verdikleri şehit müdürü evlatlarıyla andıklarını, şehidin evlatlarının kendisinden bayrağı devraldığını söyledi.

Terör örgütünün insanların bilinçlenmemesi için eğitimcileri hedef aldığını belirten Küçükali, "Şehit öğretmenlerimizin isimlerini okullarımıza veriyoruz, o bilincin çocuklarımızda oluşabilmesi için." dedi.

Küçükali, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

"Onuruyla görevini yapan bir insandı"

Diyarbakır'daki bir okulda görev yapan Türkçe öğretmeni Mehmet Asım Yalçın da babasının adının yaşatılmasının çok güzel olduğunu belirtti.

Geçmişteki bu acı olayların bir daha yaşanmamasını dileyen Yalçın, şöyle devam etti:

"Geçmiş acı olaylarla dolu. Bu işin Türk Kürt meselesi olmadığı ve herkesin kardeşçe yaşayabileceğinin anlaşılması gerekiyor. Geçmişte bırakılan acılar tarif edilemez. Babam elinden geldiğince mesleğini yapmaya çalıştı. Mesleğinin onurunu her zaman düşünen, elinden gelenin en iyisini yapan, onuruyla görevini yapan bir insandı. Babamın makamı şehittir. Bizim için ölmedi. Bu okula adının verilmesi bize gurur veriyor."

"Lanetlenmesi gereken bir örgüt"

Babasının edebiyatçı olduğunu dile getiren Yalçın, ondan etkilenerek Türkçe öğretmeni olmaya karar verdiğini söyledi.

Babası gibi olmayı istediğini ifade eden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elimden geldiğince onun gibi olmaya çalışıyorum. Terör örgütünün yaptığından utanması lazım. Lanetlenmesi gereken bir örgüt. Yaptıkları sadece bir kişiyi öldürmek değil, insanların hayatlarını nasıl dağıttıklarını bilmeleri gerekiyor. Terör örgütünden nefret ediyorum. Kesinlikle burada yaşayan insanları temsil eden bir örgüt değildir. İnsanları doğruya yöneltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Babam şehit oldu ama isminin yaşadığı okuldan çıkacak olan öğrenciler buradan mezun olduğunu ifade edecek."

Yalçın, babasının çocuklarına haysiyetli, şerefli, onurlu insanlar olmayı ve yaptığı işin hakkını vermeyi miras bıraktığını anlattı.

"Öğrencilerin vatanına ve milletine faydalı insanlar olmasını arzu ediyorum"

Şehidin gelini görsel sanatlar öğretmeni Aylin Yalçın ise eşinin babasının yıllar önce şehit olduğunu belirterek, "Keşke böyle bir olay olmasaydı ve çocuklarım dedelerini görseydi." dedi.

Yalçın, "Terörün artık bitmesi gerekiyor. Kayınpederimin adının bir okula verilmesinden dolayı çok mutlu olduk. Burada okuyacak, mezun olacak öğrencilerin vatanına ve milletine faydalı insanlar olmasını arzu ediyorum." diye konuştu.