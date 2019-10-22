Terör soruşturması kapsamında gözaltında bulunan HDP'li Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye...
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Terör soruşturması kapsamında gözaltında bulunan HDP'li Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:12 Kaynak: AA
Terör soruşturması kapsamında gözaltında bulunan HDP'li Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı.
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