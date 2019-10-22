Son Dakika Haberleri: Terör soruşturması kapsamında gözaltında bulunan HDP'li Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye...
Son Dakika Güncel Terör soruşturması kapsamında gözaltında bulunan HDP'li Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye...

Terör soruşturması kapsamında gözaltında bulunan HDP'li Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye...

1 saat önce

Terör soruşturması kapsamında gözaltında bulunan HDP'li Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı.

Terör soruşturması kapsamında gözaltında bulunan HDP'li Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye..., System.String[]

Terör soruşturması kapsamında gözaltında bulunan HDP'li Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Kayapınar, Kocaköy, Bismil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:12 Kaynak: AA
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