Son Dakika Haberleri: - Terör soruşturması sonucu tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine...
Son Dakika Genel - Terör soruşturması sonucu tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine...

- Terör soruşturması sonucu tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine...

34 dakika önce

- Terör soruşturması sonucu tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar kayyum olarak atandı.

- Terör soruşturması sonucu tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar kayyum olarak atandı

- Terör soruşturması sonucu tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine...

Halkların Demokratik Partisi, Semire Nergiz, Nusaybin, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:53 Kaynak: İHA
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HDP'li Nusaybin Belediyesine kayyum atandı
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