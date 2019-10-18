- Terör soruşturması sonucu tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz 'in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar kayyum olarak atandı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Siyasi parti binalarına bombalı ve molotoflu saldırı hazırlığındaki 6 terörist yakalandı

Ivanka Trump ve Burcu Esmersoy, 12 bin TL'lik etekleriyle pişti oldu