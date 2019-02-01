Terör Suçundan 28 Yıldır Aranan Zanlı Yakalandı
1 saat önce
Siirt'te terör suçundan 28 yıldır aranan zanlı, jandarmanın 3 ay süren çalışması sonucu yakalandı.
Siirt
'te terör suçundan 28 yıldır aranan zanlı, jandarmanın 3 ay süren çalışması sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, "yasa dışı silahlı örgüt kurmak veya katılmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 1991 yılından bu yana aranan S.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin 3 aylık çalışması sonucu S.T, merkeze bağlı Aktaş köyü girişinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:24 Kaynak: AA
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