Terör suçundan arana şüpheliyi trafik polisleri yakaladı - Son Dakika

Terör suçundan arana şüpheliyi trafik polisleri yakaladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta terör suçundan aranması bulunan bir şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi, Trabzon Bulvarı üzerinde denetim yaparken şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.

Yapılan denetim sırasında durdurulan motosikletin sürücüsü S.P.'nin, İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce arandığı ortaya çıktı. Yakalanan şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.