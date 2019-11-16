Son Dakika Haberleri: Terör suçundan görevden alınan 3 belediye başkanı yerine kayyum atandı
Son Dakika Güncel Terör suçundan görevden alınan 3 belediye başkanı yerine kayyum atandı - Son Dakika

Terör suçundan görevden alınan 3 belediye başkanı yerine kayyum atandı

6 saat önce

Mardin'in Mazıdağı, Derik ve Savur ilçe belediye başkanları Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyaları kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alındıktan sonra Belediye Kanunu 45. ve 46. maddeleri kapsamında yerlerine ilçe kaymakamları kayyum olarak görevlendirildi.

Terör suçundan görevden alınan 3 belediye başkanı yerine kayyum atandı, System.String[]

Mardin'in Mazıdağı, Derik ve Savur ilçe belediye başkanları Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyaları kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alındıktan sonra Belediye Kanunu 45. ve 46. maddeleri kapsamında yerlerine ilçe kaymakamları kayyum olarak görevlendirildi.


Görevlendirme yapılan kaymakamlar belediye başkan vekili olarak yeni görevlerine başladı. Edinilen bilgiye göre Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ve Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü, Mardin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/1642 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alındı. Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ve Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü hakkında devam eden adli işlem süreci göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının 15 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45. ve 46. maddeleri kapsamında Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan Mazıdağı Belediye Başkan Vekili, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas Derik Belediye Başkan Vekili ve Savur Kaymakamı Bayram Türker Savur Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. - MARDİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:45 Kaynak: İHA
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