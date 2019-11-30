Terör suçundan hapis yatan Londra saldırganı geçen yıl serbest kalmış

Londra'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırının failinin terör suçundan hapis yattığı ve geçen sene serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Saldırganın elektronik kelepçe sistemiyle takip edildiği belirtildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırının failinin terör suçundan hapis yattığı ve geçen yıl serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Londra Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Neil Basu, yaptığı açıklamada, şu aşamada saldırıyla ilgili başka birinin aranmadığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

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