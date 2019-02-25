Son Dakika Haberleri: Terör Şüphelileri Sınırda Yakalandı

Terör Şüphelileri Sınırda Yakalandı

2 saat önce

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi, askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalandı.

Terör Şüphelileri Sınırda Yakalandı, System.String[]
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi, askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalandı.


Alınan bilgiye göre, hudut birliği askerleri, devriye sırasında Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyü 1. derece askeri yasak bölgede, FETÖ şüphelisi K.F. ile terör örgütü PKK şüphelisi O.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan iki şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Yanlarında bulunan belgelere el konulan şüphelilerin Gaziantep'ten bir göçmen kaçakçısı tarafından sınıra kadar getirildikleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:39 Kaynak: AA

Edirne, Yunanistan, Güncel
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