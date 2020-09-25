Terör şüphelisi, ağabeyinin kimliğiyle yakalandı - Son Dakika

Terör şüphelisi, ağabeyinin kimliğiyle yakalandı
SİİRT'te, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan aranan A.Ö., üzerinde ağabeyi M.Ö.'nün kimliğiyle yakalandı.
SİİRT'te, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan aranan A.Ö., üzerinde ağabeyi M.Ö.'nün kimliğiyle yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmasında, silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan A.Ö.'nün Van'dan Siirt'e geleceği belirlendi. A.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlatan ekipler, Siirt merkeze bağlı Aktaş köyüne operasyon düzenlendi. Operasyonda A.Ö., üzerinde ağabeyi M.Ö.'ye ait kimlikle yakalandı.Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., mahkemece tutuklandı.
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