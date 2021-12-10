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Terör şüphelisi havalimanında valizinde eroinle yakalandı - Son Dakika

Terör şüphelisi havalimanında valizinde eroinle yakalandı

10.12.2021 08:37
Terör şüphelisi havalimanında valizinde eroinle yakalandı

VAN'da, havalimanındaki aramada valizinin astarı altına gizlenmiş 3 kilo 240 gram eroin ele geçirilen şüphelinin terör örgütü üyeliği ve propagandasından hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

VAN'da, havalimanındaki aramada valizinin astarı altına gizlenmiş 3 kilo 240 gram eroin ele geçirilen şüphelinin terör örgütü üyeliği ve propagandasından hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, kentten İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen kişinin x-ray cihazından geçtiği sırada hareketlerinden şüphelendi. Üst araması ve valizi aranan şüphelinin, valizindeki astar altında gizlenmiş 3 kilo 240 gram eroin bulundu. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, daha önce hakkında, terör örgütü üyeliği, terör örgütü propagandası yapma ve cumhurbaşkanına hakaret suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.


Terör şüphelisi havalimanında valizinde eroinle yakalandı
Terör şüphelisi havalimanında valizinde eroinle yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Terör şüphelisi havalimanında valizinde eroinle yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terör şüphelisi havalimanında valizinde eroinle yakalandı - Son Dakika
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