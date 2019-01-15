Terör Şüphelisi Otobüste Yakalandı
32 dakika önce
ESKİŞEHİR'de, bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde, 'PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan aranan kişi yakalandı.
ESKİŞEHİR'de, bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde, 'PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan aranan kişi yakalandı.
Eskişehir- Bursa
karayolu Batıkent Mahallesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste kimlik kontrolü yapan ekipler, yolculardan Mahsur K.'nin 'PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan arandığı belirledi. Gözaltına alınan Mahsur K.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - Eskişehir
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:20 Kaynak: DHA
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