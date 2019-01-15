Son Dakika Haberleri: Terör Şüphelisi Otobüste Yakalandı

Terör Şüphelisi Otobüste Yakalandı

32 dakika önce

ESKİŞEHİR'de, bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde, 'PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan aranan kişi yakalandı.

Terör Şüphelisi Otobüste Yakalandı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde, 'PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan aranan kişi yakalandı.

Eskişehir- Bursa karayolu Batıkent Mahallesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste kimlik kontrolü yapan ekipler, yolculardan Mahsur K.'nin 'PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan arandığı belirledi. Gözaltına alınan Mahsur K.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:20 Kaynak: DHA

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