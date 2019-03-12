Son Dakika Haberleri: Terör Şüphelisi, Uyuşturucu ile Yakalandı

Terör Şüphelisi, Uyuşturucu ile Yakalandı

1 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis tarafından durdurulan araçta 4 kilo eroin ve 20,5 kilo bazmorfin ele geçirildi, 'terör örgütüne üye olmak'tan aranan 1 kişi yakalandı.

Terör Şüphelisi, Uyuşturucu ile Yakalandı, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis tarafından durdurulan araçta 4 kilo eroin ve 20,5 kilo bazmorfin ele geçirildi, 'terör örgütüne üye olmak'tan aranan 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesi Güngören Mahallesi'ndeki Kuruköy Caddesi üzerinde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, aracın gizli bölmelerindeki paketlerde 4 kilo 66 gram eroin ve 20 kilo 594 gram bazmorfin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin 'terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı belirlendi. Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:14 Kaynak: DHA

Yüksekova, Hakkari, Güncel
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