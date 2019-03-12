Terör Şüphelisi, Uyuşturucu ile Yakalandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis tarafından durdurulan araçta 4 kilo eroin ve 20,5 kilo bazmorfin ele geçirildi, 'terör örgütüne üye olmak'tan aranan 1 kişi yakalandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis tarafından durdurulan araçta 4 kilo eroin ve 20,5 kilo bazmorfin ele geçirildi, 'terör örgütüne üye olmak'tan aranan 1 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesi Güngören Mahallesi'ndeki Kuruköy Caddesi üzerinde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, aracın gizli bölmelerindeki paketlerde 4 kilo 66 gram eroin ve 20 kilo 594 gram bazmorfin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin 'terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı belirlendi. Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.



- Hakkari

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kılıçdaroğlu'nu Kızdıran "Terör" Sorusu: Allah Belasını Versin

Son Dakika! THY, Etiyopya'daki Kaza Sonrası Boeing 737 Tipi Yolcu Uçaklarının Seferlerini Durdurdu

Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur'

Erdoğan'ın "Varlık Kuyruğu" Açıklamasını Eleştiren Asiye Teyze: Bizimle Oynuyor, Ben Tımarhanelik Oldum