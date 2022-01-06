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Terör şüphelisi yabancı kadın çifte pasaportla yakalandı - Son Dakika

Terör şüphelisi yabancı kadın çifte pasaportla yakalandı

06.01.2022 11:03
Terör şüphelisi yabancı kadın çifte pasaportla yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı olduğu düşünülen Özbek asıllı bir kadın, Türkiye'den çıkış yaparken İstanbul Havalimanı'nda çift pasaportla yakalandı.

İstanbul'da, terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı olduğu düşünülen Özbek asıllı bir kadın, Türkiye'den çıkış yaparken İstanbul Havalimanı'nda çift pasaportla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Özbekistan vatandaşı D.K. adlı terör şüphelisi bir kadın, Türkiye'den ülkesine dönmek için 22 Aralık'ta İstanbul Havalimanı'nda geldi. Kontrol noktasında pasaportu incelenen Özbekistan uyruklu D.K.'ye ait pasaportta yapılan incelemede kimlik sayfasında değişiklik olduğu fark edildi. Buna gören şüpheli yolcu, sonrasında kendisine ait olan M.K. ismine düzenlenmiş gerçek pasaportunu pasaport polisine gösterdi. Yapılan incelemelerde, pasaportun 7. sayfasında yer alan "Antalya Havalimanı Giriş-İstanbul Havalimanı Çıkış" damgasının sahte olduğu belirlendi. Ayrıca Özbek yolcunun pasaportunda "DEAŞ Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı" ibareli tahdit kaydı girildiği de ortaya çıktı. Terör şüphelisinin, 9 Aralık'ta ülkesinin başkenti Taşkent'ten sahte Özbekistan umumi pasaportla Antalya Havalimanından yurda giriş yaptığı saptandı.

Yakalanan şüpheli, sınır dışı işlemlerinin devamı için İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildi. - İSTANBUL

Terör şüphelisi yabancı kadın çifte pasaportla yakalandı

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İstanbul Havalimanı, İstanbul, Türkiye, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Terör şüphelisi yabancı kadın çifte pasaportla yakalandı - Son Dakika


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