Son Dakika Haberleri: Terör şüphesiyle durdurulan otomobilde düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Terör şüphesiyle durdurulan otomobilde düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, terör şüphesiyle durdurulan otomobilde düzensiz göçmenler yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, terör şüphesiyle durdurulan otomobilde düzensiz göçmenler yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içerisinde terör örgütü üyeleri olduğu şüphesiyle takibe aldığı 34 UY 7096 plakalı otomobili, Bahçelievler Mahallesi'ndeki TOKİ uygulama noktasında durdurdu.

Otomobildeki Irak uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddia edilen sürücü gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmenlerin ifadelerinde, para, cep telefonu ve değerleri eşyaları alındıktan sonra Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderildiklerini söyledikleri öğrenildi.

Terör şüphesiyle durdurulan otomobilde düzensiz göçmen yakalandı

Bahçelievler Mahallesi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DEAŞ'ın infaz timi mensubu İzmir'de yakalandı
22 yaşındaki genç, terör örgütünün ağına düşmekten son anda kurtuldu Tekirdağ'da fabrikadan yayılan kimyasal 8 kişiyi zehirledi Son Dakika: İstanbul Valiliği'nden açıklama: Pendik'teki yangında terör şüphesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 19:47:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör şüphesiyle durdurulan otomobilde düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]