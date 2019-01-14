Son Dakika Haberleri: Terör Terördür ve Kaynağında Kurutulmalıdır"

Terör Terördür ve Kaynağında Kurutulmalıdır"

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhuriyeti devletinin Kürtlerin düşmanı değil hamisi olduğunu belirtti.

Terör Terördür ve Kaynağında Kurutulmalıdır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhuriyeti devletinin Kürtlerin düşmanı değil hamisi olduğunu belirtti. Terörü kaynağı ne olursa olsun Türkiye için fark etmediğini kaydeden Altun, "Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır, Türkiye Suriye'de tam da bunu yapmaktadır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye ilişkin paylaşımına tepki gösterdi.

Mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim meselemiz PKK terör örgütüyle ve onun Suriye'deki uzantılarıyladır. " değerlendirmesinde bulunan Altun PYD ve YPG'nin bir terör örgütü olduğunu ve Türkiye'nin terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Haziran 2015 tarihli "Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesini de tekrar paylaşarak şunları kaydetti:

"Bizim için esas olan ulusal güvenliğimizdir. Terörle mücadelemizi belirleyen esas unsur da budur. Terörizmin kaynağı ister ideolojik, ister dini isterse etnik olsun bizim için farketmez. Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır. Türkiye Suriye'de tam da bunu yapmaktadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:11 Kaynak: AA

Fahrettin Altun, Suriye, Türkiye, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Efsane Futbolcu Hagi'nin Oğlu Lanis'ten Galatasaray'a Yeşil Işık Trump: Suriye'de Kürtleri Vurursa, Türkiye'yi Ekonomik Yıkıma Uğratırız

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi Ekipler, Donmak Üzere Olan 50 Kişiyi Son Anda Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 11:17:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör Terördür ve Kaynağında Kurutulmalıdır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]