Terör ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele edecek tim Giresun'dan dualarla uğurlandı - Son Dakika

Özel harekat polisleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve terör örgütünün eylem/faaliyetlerinin önlenmesi için görev yapacak.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisleri, terör ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele için görev yerleri olan Van 'a dualarla uğurlandı.

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