Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü

Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan binbaşı rütbesindeyken emekli olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesisleri ziyaretindeki izlenimlerini Youtube hesabından paylaştı.

"HEYBETİNDEN DİZLERİMİN BAĞI ÇÖZÜLDÜ"

Daha önceki TUSAŞ ziyaretiyle şimdikini kıyaslayan Yarar çok çarpıcı ifadeler kullandı. TUSAŞ tesisleri için "Kasaba, şehir olmuş" diyen Yarar, "Milli Muharip Uçağı gördüm. Uçağın heybetinden dizlerimin bağı çözüldü" değerlendirmesinde bulundu.

"F-16 İLE KIYASLAMAK DOĞRU OLMAZ"

F-16 modernizasyon süreciyle ilgili "içiniz rahat olsun şeklinde konuşan Türkiye'nin büyük bir ilerleme katettiğini belirtti.

Yarar, "Milli Muharip Uçak'ta montaj aşamasına başlanmış. MMU'nun montaj için yapılacak o büyük hangarını bitirmişler. Milli Muharip Uçak'ın seri üretime geçeceği alanın da inşaatına başlamışlar. MMU'da iki F-16 motoru kullanılacak. Devasa bir uçak. F-16 ile kıyaslamak doğru bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.

Yarar'ın TUSAŞ tesisleri hakkındaki dikkat çeken açıklamaları şöyle:

"MÜHENDİSLERE ÖNÜMÜ İLİKLEDİM"

"TUSAŞ'ta 13 bin kişi 3 vardiya çalışıyor. Tesis, silikon vadisine dönmüş." sözlerini kullanan Yarar, "Oradaki mühendislere önümü ilikledim." dedi.

"TÜRKİYE GÖBEK BAĞINI KESMEK İÇİN İNANIN SON HAMLESİNİ YAPIYOR"

Test merkezinin büyüklüğüne hayret eden Yarar, "Türkiye göbek bağını kesmek için inanın son hamlesini yapıyor." sözlerini kaydetti.

AVRUPA'NIN EN İYİ SAVAŞ UÇAĞI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil MMU için Avrupa'nın en iyi savaş uçağı olacağını, ilk üretimin 18 Mart 2023'te hangardan çıkacağını belirtmişti.

MMU TFX'İN ÖZELLİKLERİ

İşte Milli Muharip Uçağın (TF-X) teknik özellikleri:

Uzunluk: 21 m

Kanat Açıklığı: 14 m

Yükseklik: 6 m

İtiş Gücü: 2 x 27.000 lb

Tavan İrtifa: 55.000 ft

Maks Hız: 1.8 Mach

İlk uçuş: 2025

Envanter: 2028