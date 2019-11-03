Son Dakika Haberleri: - Terör yandaşlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Son Dakika 3. Sayfa - Terör yandaşlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı

- Terör yandaşlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı

7 saat önce

- Terör yandaşlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir grup terör yandaşı, sokak ortasında havai fişek patlatarak vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

- Terör yandaşlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir grup terör yandaşı, sokak ortasında havai fişek patlatarak vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir grup terör yandaşı, akşam saatlerinde ellerinde havai fişeklerle caddeye çıktı. Sağa sola havai fişekler savuran terör yandaşlar, daha sonra yoldan geçen araçlara saldırdı.

Terör yandaşlarının attığı havai fişekler bu sırada olayı cep telefonu ile kaydeden bir kadının evine isabet etti. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

- Terör yandaşlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evlat katili adam, cezaevi yönetiminden oğlunun cenazesine katılmayı talep etti
19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti İstanbul'da kan donduran olay! Evcil hayvanlar sahibinin cesedini yedi Babasının kullandığı pikabın altında kalan çocuk, hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 21:59:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Terör yandaşlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]