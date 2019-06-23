Son Dakika Haberleri: Terör yuvaları havadan imha ediliyor
Son Dakika Güncel Haber

Terör yuvaları havadan imha ediliyor

43 dakika önce

MSB: "Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Terör yuvaları havadan imha ediliyor, System.String[]
MSB: " Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:50 Kaynak: İHA
PKK, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Norveç'te PKK adına faaliyet yürüten Roger Carlsen, Bingöl'de tutuklandı İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasına karışan DEAŞ'lı yakalandı Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi Oy kullanmaya bavullarıyla geldiler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 11:33:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör yuvaları havadan imha ediliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]