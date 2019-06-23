Terör yuvaları havadan imha ediliyor
43 dakika önce
MSB: "Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:50 Kaynak: İHA
MSB: " Irak
'ın kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde PKK
bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu."
(İHA)
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