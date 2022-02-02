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Terör yuvalarını vuran Kış Kartalı Harekatı'nın detayları ortaya çıktı - Son Dakika

Terör yuvalarını vuran Kış Kartalı Harekatı'nın detayları ortaya çıktı

02.02.2022 16:43
Terör yuvalarını vuran Kış Kartalı Harekatı'nın detayları ortaya çıktı

Kış Kartalı Harekatı'nda 6 farklı üsten kalkan savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA/SİHA'ların görev aldığı, 165 kilometre derinlikte Karacak, 85 kilometre derinlikte Sincar ve 9 kilometre derinlikteki Derik'teki teröristlere ait 80'e yakın...

Kış Kartalı Harekatı'nda 6 farklı üsten kalkan savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA/ SİHA'ların görev aldığı, 165 kilometre derinlikte Karacak, 85 kilometre derinlikte Sincar ve 9 kilometre derinlikteki Derik'teki teröristlere ait 80'e yakın hedefin uçaklar tarafından eş zamanlı olarak vurularak tahrip edildiği öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına düzenlediği "Kış Kartalı Harekatı"nın detayları ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakan Hulusi Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ettiği harekat ile teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve sözde eğitim kampları tahrip edildi.

Diğer harekatlarda olduğu gibi gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranılan harekatla sadece teröristler ve onlara ait hedefler vuruldu. Sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilen Kış Kartalı Harekatı'nda büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı.

Harekatta 6 farklı üsten kalkan savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA/SİHA'lar görev aldı. Uçaklar 165 kilometre derinlikteki Karacak, 85 kilometre derinlikteki Sincar ve 9 kilometre derinlikteki Derik'te hedefleri eş zamanlı olarak tam isabetle vurdu.

60 civarındaki hava aracının görev aldığı Kış Kartalı Harekatı'nda 3 farklı bölgede 80'e yakın hedef tahrip edildi. Uçakların havada yakıt ikmali yaptığı harekatla teröristlere ait mühimmat depoları da vuruldu. Vurulan hedeflerde birbiri ardına çoklu patlamalar meydana geldi. Harekatın düzenlendiği bazı yerlerde teröristler sivil halkı "canlı kalkan" olarak kullanmaya çalışsa da Mehmetçiğin hassasiyeti sayesinde bunu başaramadı. Ayrıca terör örgütünün sözde yöneticilerinin toplantı yaptığı bir binanın da harekatla vurulduğu belirtildi.

(Huzeyfe Tarık Yaman/ İHA)

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İhlas Haber Ajansı, Tanker, Terör, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Terör yuvalarını vuran Kış Kartalı Harekatı'nın detayları ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terör yuvalarını vuran Kış Kartalı Harekatı'nın detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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