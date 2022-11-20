Suriye ve Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör hedeflerinin vurulduğu hava harekatında Diyarbakır dışında Malatya 'dan da savaş uçaklarının kalktığı, Batman 'dan havalanan SİHA'ların da operasyona destek verdiği öğrenildi. Saldırı ile terör örgütüne büyük darbe vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından hava harekatına ilişkin Twitter 'dan yapılan ilk açıklamada, pistten havalanan bir savaş uçağının görseline de yer verilerek, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Terör inlerini yerle bir eden savaş uçakları yuvalarına döndü - Son Dakika

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