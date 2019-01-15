Terör Zanlısı Kontrole Takıldı
1 saat önce
Eskişehir'de, "PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan aranan bir şahıs yol kontrolü sırasında yakalandı.
Eskişehir
'de, "PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan aranan bir şahıs yol kontrolü sırasında yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir- Bursa
karayolu Batıkent Mahallesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Araçtakilerin GBT sorgusunu yapan ekipler, yolculardan Mahsur K.'nın "PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan arandığı belirledi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:44 Kaynak: İHA
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