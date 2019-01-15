Son Dakika Haberleri: Terör Zanlısı Kontrole Takıldı

Terör Zanlısı Kontrole Takıldı

1 saat önce

Eskişehir'de, "PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan aranan bir şahıs yol kontrolü sırasında yakalandı.

Terör Zanlısı Kontrole Takıldı, System.String[]
Eskişehir'de, "PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan aranan bir şahıs yol kontrolü sırasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir- Bursa karayolu Batıkent Mahallesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Araçtakilerin GBT sorgusunu yapan ekipler, yolculardan Mahsur K.'nın "PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan arandığı belirledi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:44 Kaynak: İHA

Bursa, PKK, Eskişehir, 3. Sayfa
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