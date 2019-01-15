Son Dakika Haberleri: Terör Zanlısı Polisin Uygulamasında Yakalandı

Terör Zanlısı Polisin Uygulamasında Yakalandı

2 saat önce

"PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan aranan zanlı, Eskişehir'de yol kontrolü sırasında yakalandı.

Terör Zanlısı Polisin Uygulamasında Yakalandı, System.String[]
"PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan aranan zanlı, Eskişehir'de yol kontrolü sırasında yakalandı.

Eskişehir- Bursa kara yolu Batıkent Mahallesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçta bulunan ve "PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan arandığı belirlenen Mahsur K, gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:06 Kaynak: AA

Bursa, PKK, Eskişehir, Güncel
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