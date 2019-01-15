Terör Zanlısı Polisin Uygulamasında Yakalandı
2 saat önce
"PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan aranan zanlı, Eskişehir'de yol kontrolü sırasında yakalandı.
"PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan aranan zanlı, Eskişehir
'de yol kontrolü sırasında yakalandı.
Eskişehir- Bursa
kara yolu Batıkent Mahallesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Araçta bulunan ve "PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan arandığı belirlenen Mahsur K, gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:06 Kaynak: AA
Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı
İçişleri Bakanlığı Listesinde Olan PKK'lı Şiyar Deniz Yüksel Öldürüldü
Müge Anlı, 42 Yıldır Birbirini Arayan Abla-Kardeşin, 2 Kardeşini Daha Buldu
Son Dakika! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü Enes Kanter Hakkında Kırmızı Bülten Başvurusunda Bulundu