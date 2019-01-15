Terör Zanlısı Yol Uygulamasında Yakalandı
26 dakika önce
"PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla aranan ve Eskişehir'de yol kontrolü sırasında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
"PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla aranan ve Eskişehir
'de yol kontrolü sırasında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Eskişehir- Bursa
kara yolu Batıkent Mahallesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Yapılan kontrollerde, yolculardan M.K'nin "PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla arandığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:09 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı Listesinde Olan PKK'lı Şiyar Deniz Yüksel Öldürüldü
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 4 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'deki Güvenli Bölgenin Kontrolünün Türkiye'de Olacağını Söyledi
AK Parti'den Aday Gösterilmeyen Fethiye Atlı, Oy Oranını Açıklayıp Bağımsız Aday Oldu