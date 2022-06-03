Terör zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi 1 yıl daha uzatıldı

Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresinin 1 yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunu ile 28 Aralık 2005 tarihli ve 5442 sayılı Kanunun geçici birinci maddesine dayanarak yaptıkları başvuruların sonuçlandırılma süresi, 22 Nisan 2021'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan sürenin bitiminden itibaren 1 yıl uzatıldı.