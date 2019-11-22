Terör zulmünden Türkiye'ye sığının Suriyeliler, kesin dönüş yapıyor

ŞANLIURFA - Suriye'deki terör örgütü PKK/ YPG'nin baskısı nedeniyle Rasul Ayn kentinden kaçan yaklaşık 70 Suriyeli, ülkelerine kesin dönüş yapıyor.

PKK/YPG kontrolündeki Rasul Ayn kentinde yaşayan ve teröristlerin uyguladığı baskılara dayanamayarak Türkiye'ye sığınan yaklaşık 70 Suriyeli, Türk Silahlı Kuvvetler ve Suriye Milli Ordusu tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasul Ayn'a geri dönüyor. Ülkelerine kesin dönüş yaptıklarını belirten Suriyeliler, yıllar sonra yaşadıkları topraklara geri dönebilmenin sevincini yaşıyor. Ülkelerinden yanında getirdikleri malzemeleri araçlara yükleyen Suriyeliler, kendilerine destek veren Türk Devleti'ne ve Türk Milletine teşekkür etti. Rasul Ayn'ı çok özlediklerini ifade eden Suriyeliler, Türkiye'nin yaptığı iyilikleri asla unutmayacaklarını ifade etti.

Sınır hattında askerlerin yaptığı kontrol ve kayıttan düşüm işlemleri biten Suriyeliler, ÖSO birlikleri nezaretinde Türk topraklarından çıkarak hem ülkelerine hem de doğduğu şehre adım atıyor.