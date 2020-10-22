Terörden aranan şüpheli, yakalandı - Son Dakika

MERSİN'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü ile yanındaki E.A., film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonucu yakalandı. E.A.'nın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı ortaya çıktı.Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alsancak Mahallesi GMK Bulvarı'nda, içerisinde 2 kişinin bulunduğu, durumu şüpheli 34 TR 4919 plakalı siyah bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Sürücünün uyarıya rağmen durmayıp kaçmaya başlaması üzerine tüm birimleri uyaran polis, süratli bir şekilde kaçan aracın peşine düştü. Yunus olarak bilinen motosikletli polislerin de yer aldığı kovalamacada bir müddet GMK Bulvarı üzerinden Antalya istikametine doğru kaçan şüpheli sürücü, Tulumba Kavşağı'ndan kuzeye doğru ilerleyip merkez Yenişehir ilçesi 1'inci Cadde'ye çıktı. Cam Sanayi Blokları Sitesi önünde yolu kapatan emniyet güçlerince sıkıştırılan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Sürücünün yanında bulunan şüphelinin kimliğinin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunun da aralarında bulunduğu 14 ayrı dosyadan aranan E.A. olduğu belirlendi. E.A. ile ismi açıklanmayan diğer şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan, yaşanan kovalamaca ve gözaltı anları, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
- Kaynak: DHA
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