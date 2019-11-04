Son Dakika Haberleri: Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin sözde silahlı...
Son Dakika Güncel Terörden Arananlar Listesi'nde 'gri' kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin sözde silahlı...

Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin sözde silahlı...

6 saat önce

Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin sözde silahlı propaganda birliği sorumlusu Çiğdem Şenyiğit, İstanbul'da yakalandı.

Terörden Arananlar Listesi'nde

Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin sözde silahlı propaganda birliği sorumlusu Çiğdem Şenyiğit, İstanbul'da yakalandı

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:02 Kaynak: AA
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