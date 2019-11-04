Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin sözde silahlı propaganda birliği sorumlusu Çiğdem Şenyiğit, İstanbul 'da yakalandı

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Dayak görüntüleri aldı başını yürüyor, ancak İmamoğlu hala sessiz

İmamoğlu, korumalarının skandal görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozdu

Vapurda kadınları taciz eden adam için 6 yıla kadar hapis istendi