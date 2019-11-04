Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin sözde silahlı...
6 saat önce
Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin sözde silahlı propaganda birliği sorumlusu Çiğdem Şenyiğit, İstanbul'da yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:02 Kaynak: AA
Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin sözde silahlı propaganda birliği sorumlusu Çiğdem Şenyiğit, İstanbul'da yakalandı
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